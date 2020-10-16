16 октября 2020 года

Владимир Путин подписал закон о «кредитах для новичков» в АПК

Поправки в закон «О сельском хозяйстве», расширяющие доступность льготного кредитования, подписаны президентом и официально опубликованы. Изменения распространяются и на рыбную отрасль.

Закон предусматривает льготное кредитование для организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в инвестпроектах по производству, переработке и реализации сельхозпродукции, сообщает корреспондент Fishnews.

В том числе кредиты станут доступны для тех, кто только открывает свое дело и намеревается вложить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли.

Действие поправок распространяется и на рыболовство.

Больше новостей – в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews