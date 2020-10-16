Владимир Путин подписал закон о «кредитах для новичков» в АПК
Поправки в закон «О сельском хозяйстве», расширяющие доступность льготного кредитования, подписаны президентом и официально опубликованы. Изменения распространяются и на рыбную отрасль.
Закон предусматривает льготное кредитование для организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в инвестпроектах по производству, переработке и реализации сельхозпродукции, сообщает корреспондент Fishnews.
В том числе кредиты станут доступны для тех, кто только открывает свое дело и намеревается вложить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли.
Действие поправок распространяется и на рыболовство.
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