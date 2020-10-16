16 октября 2020 года

Незаконная рыбалка привела на скамью подсудимых

В Якутии браконьера, причинившего ущерб водным биоресурсам более чем на полмиллиона рублей, приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

Преступление было совершено в апреле текущего года в акватории реки Томпо, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия). Будучи в сговоре со своим знакомым обвиняемый незаконно добыл из-подо льда 524 особи хариуса и 23 - ленка.

Позднее свою вину в преступлении фигурант полностью признал. Томпонский районный суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год по статье 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). По решению суда изъятые у браконьера рыболовные сети и удочки будут уничтожены.

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