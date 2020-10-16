16 октября 2020 года

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Компания «Колд Трейд Холдинг» модернизировала морозильное оборудование типового СРТМ (стеркодера) «Браттег». По словам директора компании Павла Клименко, при минимальных затратах производительность выросла на 20%.

Теперь аналогичные работы предполагается провести на «Вардхольме» – втором стеркодере этого же судовладельца (Южно-Курильского рыбокомбината). Кроме того, принято решение о второй очереди апгрейда системы хладоснабжения на «Браттеге».

Павел Клименко отметил, что этот проект был особенно интересен тем, что морозильное оборудование модернизировали не на более привычном для «Колд Трейд Холдинга» береговом заводе, а на судне-процессоре.

«При работе на судах появляются дополнительные особенности и сложности, связанные с дефицитом места, особенностями системы. И в случае с «Браттегом» свободных площадей не было ни в компрессорном цехе, ни в производственном. Поэтому мы не могли просто установить дополнительный компрессорный агрегат или дополнительные скороморозильные аппараты», – отметил он.

По условиям договора, речь не шла о значительной замене оборудования. Заказчик поставил задачу повысить производительность того оборудования, которое уже имелось.

«Поэтому мы сделали акцент на инженерной составляющей. Мы добились эффекта, оставив все существующее оборудование в рамках прежней концепции, но проведя инженерный апгрейд. И результат даже превысил расчетные параметры. Мы планировали повысить производительность на 15%, однако, по словам заказчика, работа на промысле показала увеличение на 20%. Так что его затраты окупились за месяц».

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