19 октября 2020 года

Экспорту обновили дорожную карту

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в сфере экспорта товаров и услуг. План предусматривает упрощение ввоза сырья и оборудования для российских производств, совершенствование работы пунктов пропуска и другие меры.

Новая дорожная карта по изменению делового климата в сфере экспорта товаров и услуг утверждена распоряжением правительства от 15 октября 2020 г. № 2662.

«В документ вошли мероприятия, направленные на модернизацию мер господдержки, смягчение требований валютного регулирования, снятие барьеров на ввоз важных товаров из-за границы, цифровизацию экспортных процедур, и еще целый ряд инициатив», - отметили в пресс-службе правительства.

Так, Россия планирует выйти на уровне Евразийской экономической комиссии с предложениями по снижению ввозных пошлин для не производимого в России сырья, оборудования и транспортных средств, которые идут в нашу страну для выпуска ориентированной на экспорт продукции.

Целый ряд мероприятий предусматривается по пограничным переходам, сообщает корреспондент Fishnews. В марте 2021 г. должен быть утвержден план оснащения автомобильных дорог стоянками для грузовиков на подходах к пунктам пропуска. Предполагается ввести стандарт прохождения пунктов пропуска в зависимости от категории товаров, сократить временные и финансовые затраты экспортеров на выполнение требований органов госконтроля. Планируется предусмотреть обязательную «электронную очередь» для прохождения границы, синхронизировать работу «сопредельных» пунктов пропуска.

План включает и меры по цифровизации государственных процедур при экспорте морским транспортом.

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