19 октября 2020 года

Закрытую перевалку угля прописали в законодательстве

Министерство транспорта закрепило понятие закрытой перевалки угля в морских портах. Установлено, что этот процесс – совокупность технологий, способов и методов, предусмотренных специальным справочником.

Приказом Минтранса от 4 сентября 2020 г. № 352 внесены изменения в Правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту. Новым абзацем дополнен пункт 9, сообщает корреспондент Fishnews.

В пресс-службе министерства напомнили, что президент Владимир Путин по итогам прямой линии 2018 г. дал поручение по переходу портов на технологии закрытой перевалки каменного угля. Отсутствие нормативно закрепленного понятия для этого процесса вносило неопределенность в оценку мер, принятых стивидорными компаниями.

«Ранее Минтрансом были внесены изменения в информационно-технический справочник наилучших доступных технологий ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)». В справочнике содержатся технологии, технические способы и методы, которые необходимо использовать при перевалке угля», - рассказали в пресс-службе.

Ведомство обратило внимание, что применение справочника уже обязательно для строящихся терминалов, а с 1 января 2021 г. станет обязательным и для существующих терминалов.

Новый приказ Минтранса нормативно закрепил понятие технологического процесса закрытой перевалки угля. Теперь он включает совокупность технологий, технических способов и методов, предусмотренных справочником наилучших доступных технологий.

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