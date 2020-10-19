19 октября 2020 года

Браконьерский пресс на лососей Приморья не ослабевает

В Находке и Посьете в Приморском крае пограничники с начала октября изъяли из незаконного оборота около 800 лососей. Свыше 100 особей нерестовой рыбы удалось вернуть в естественную среду обитания.

Проведены десятки мероприятий по контролю путины - самостоятельных и совместных с представителями других силовых структур. В том числе проверяли работу добывающих судов, бригад прибрежного лова и промысловых участков.

У нарушителей изъяли более 450 сетей общей длиной свыше 26 км и другие незаконные орудия промысла, рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

По данным ведомства, в ходе рейдов в устьях рек Аввакумовка и Ключи у трех местных жителей обнаружили 119 лососей, добытых без разрешительных документов. В погрануправлении отметили, что двое браконьеров успели погрузить уловы в свои машины.

По всем фактам нарушений проводятся разбирательства. После их окончания будут приняты процессуальные решения.

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