19 октября 2020 года

Совет Федерации следит за флотом под квоты

Сенаторы отслеживают реализацию проектов под инвестиционные квоты. В осеннюю сессию особое внимание будет уделено межведомственному взаимодействию, заявил первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В 2016 г. парламентарии поддержали закон, вводивший квоты добычи в инвестиционных целях. Для того чтобы получить объемы для освоения, инвесторы должны построить в России рыбопромысловое судно в жестко фиксированные сроки. Однако при реализации проектов верфи не укладываются в согласованные графики.

На заседании Совета Федерации в октябре выступал гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Тогда спикер верхней палаты Валентина Матвиенко призвала ОСК обеспечить своевременный ввод всех судов.

По итогам заседания решено продолжить парламентский контроль за ходом реализации инвестиционных проектов по строительству рыбопромыслового флота и перерабатывающих заводов, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Сенатор побывал на открытии рыбоперерабатывающего комплекса Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина на Камчатке, сообщили Fishnews в пресс-службе верхней палаты.

Сергей Митин отметил, что в осеннюю сессию совместно с руководством Минпромторга, Минтранса, Минсельхоза, Росрыболовства и ОСК сенаторы уделят особое внимание вопросам межведомственного взаимодействия. Это важно для создания условий повышения конкурентоспособности судостроительной отрасли Российской Федерации в мировой экономике, считает парламентарий.

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