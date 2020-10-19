19 октября 2020 года

Верфи Севастополя попадут под особые условия господдержки

Минпромторг подготовил поправки в правила предоставления субсидий для строительства мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота. Особые условия господдержки планируется распространить и на верфи Севастополя.

Правила субсидирования части затрат на строительство рыбопромысловых судов утверждены постановлением правительства от 27 декабря 2019 г. № 1917 . Документ был принят для поддержки постройки рыболовного флота, не попадающего под требования программы инвестиционных квот.

Размер субсидии составляет 30% стоимости судна, но не более 30% предельной стоимости, установленной государством. Для строительства на Дальнем Востоке и в Республике Крым эта планка выше: для флота длиной от 15 до 20 метров - 230 млн рублей, длиной от 20 до 30 метров - 420 млн рублей и от 30 до 40 метров - 600 млн рублей. Теперь Минпромторг предложил распространить особую предельную стоимость и на верфи Севастополя. Проект поправок опубликован на портале regulation.gov.ru , сообщает корреспондент Fishnews.

Внесение изменений уравняет условия работы и позволит стимулировать строительство судов предприятиями Севастополя и Республики Крым, говорится в пояснительной записке.

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