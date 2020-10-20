20 октября 2020 года

Коронавирус создает новые помехи экспортерам рыбы

Таможенные органы Китая ввели ограничения на поставки рыбопродукции с еще одного российского судна. Причиной стало выявление коронавируса у членов экипажа.

В список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР вновь внесены изменения. Главное таможенное управление КНР с 9 октября ввело временные ограничения на поставки рыбопродукции с судна «Обеляй» (судовладелец «Норд Пилигрим», порт приписки Мурманск).

«Ограничения введены китайской стороной в связи с выявлением у членов экипажа судна новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Ранее Китай приостановил прием импортных деклараций на рыбопродукцию с двух российских судов – эти ограничения действуют с 26 сентября в течение четырех недель.

В минувшие выходные стало известно, что специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили образцы живого коронавируса на упаковке импортной замороженной рыбы в портовом городе Циндао. Из какой страны поступила эта рыбопродукция, не уточнялось.

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