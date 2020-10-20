20 октября 2020 года

Глава Росрыболовства поручил не затягивать со стратегиями по лососю

Нужно проанализировать работу региональных стратегий организации промысла тихоокеанских лососей и оперативно готовить такие планы на предстоящий год, подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании во Владивостоке.

Уже несколько лет при организации лососевой путины на Дальнем Востоке используются специальные стратегии по регионам: они предусматривают, в какие сроки планируется начать и завершить промысел, какие меры регулирования использовать. При этом оперативное управление по-прежнему на региональных комиссиях по анадромным.

Сейчас нужно проанализировать, какие результаты принесли стратегии на 2020 г., основная роль в такой работе отводится отраслевой науке. Об этом замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил на совещании по лососевой путине во Владивостоке.

Глава ведомства подчеркнул, что обозначить перспективы на предстоящий год для рыбаков необходимо как можно раньше. «Нужно, не откладывая в долгий ящик, уже с учетом этого анализа приступить к формированию стратегии на 2021 год. С тем, чтобы мы могли эти стратегии принять для всех регионов как можно раньше», - обратил внимание Илья Шестаков. Это поможет рыбакам в подготовке к путине, отметил он.

Также руководитель Росрыболовства заявил, что надо проанализировать меры по сохранению лососей, предусмотренные в правилах рыболовства. Это прежде всего решения по реке Амур, Сахалину, сказал Илья Шестаков.

По данным на 19 октября, вылов лососей на Дальнем Востоке составил 297 тыс. тонн - наименьший показатель за последние десять лет. Ситуацию с ресурсом, необходимость усилить научное обеспечение и обсуждали на совещании во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Росрыболовства заявил о необходимости плана действий от науки на среднесрочную перспективу.

Обсуждение лососевой путины продолжится 22 октября на Дальневосточном научно-промысловом совете (ДВНПС).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews