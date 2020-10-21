21 октября 2020 года

Иваси превзошла прошлогодний результат

Дальневосточные рыбаки к середине октября добыли в общей сложности свыше 230 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Впереди еще более двух месяцев промысла, а уловы пелагических видов уже превысили итоговые результаты прошлого года.

По состоянию на 18 октября вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры составил 236,7 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, основной объем предприятия освоили в исключительной экономической зоне РФ– 221,5 тыс. тонн. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В открытом море добыто 2,8 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 12,4 тыс. тонн.

В структуре уловов большую часть по-прежнему занимает сардина-иваси – 213,47 тыс. тонн. Вылов скумбрии за неделю заметно вырос – примерно на 4,5 тыс. тонн – и превысил 23 тыс. тонн. Объемы добычи сайры также увеличились, но остаются крайне незначительными – 179,6 тонны.

На минувшей неделе количество судов, ведущих промысел пелагических видов рыб, выросло на четыре – до 60 единиц. Пока все они работают в исключительной экономзоне России.

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