23 октября 2020 года

На Сахалине поймали похитителей икры

В Сахалинской области полицейские Корсакова задержали двух местных жителей, укравших более 265 кг лососевой икры. Стоимость товара составила почти 930 тыс. рублей.

Преступление на рыбоперерабатывающем предприятии совершили в ночь с 14 на 15 сентября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД, сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению кражи двух местных жителей, одному из которых 18 лет, а второму – ранее неоднократно судимому – 21 год.

По данным следствия, злоумышленники ломом вскрыли замок, проникли в помещение предприятия, вынесли продукцию, а затем вывезли ее на автомобиле. Икру они впоследствии распродали, а вырученные деньги потратили.

Свою вину молодые люди признали полностью. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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