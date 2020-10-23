23 октября 2020 года

Власти Приморья рассказали о сдаче тестов на коронавирус для проезда в Китай

Водители грузовиков, въезжающих в КНР через Пограничный, Полтавку и Турий Рог, должны предоставлять китайской стороне справку об отсутствии коронавируса. Сдать тест можно на территориях муниципальных образований, где находятся эти пункты пропуска.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, водители, выезжающие на территорию КНР через автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка», «Турий Рог», «Краскино», могут сдать тест на COVID-19 и получить справку об отсутствии инфекции непосредственно в Пограничной, Октябрьской, Ханкайской и Хасанской центральных районных больницах.

«Обследование проводится на договорной основе. Медицинская организация проводит забор биоматериала, транспортирует его в Краевую станцию переливания крови, где его исследуют в ускоренном порядке, а результат направляют обратно на территорию по защищенным каналам связи. Справка действительна в течение семи дней с момента выдачи», – отметили специалисты.

Кроме того, с 22 октября специалисты медицинского центра «Асклепий» начали проводить экспресс-тесты на коронавирус непосредственно на территории, прилегающей к пункту пропуска «Полтавка».

«В ближайшее время аналогичная услуга будет доступна и возле пункта пропуска «Пограничный», – сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации со ссылкой на минздрав.

В крае продолжает действовать порядок проезда к пограничным переходам с Китаем в порядке электронной очереди.

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