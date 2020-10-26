26 октября 2020 года

Географию запрета ставных сетей по Западной Камчатке предложили расширить

Запрет использования ставных сетей на морских участках по всему побережью Западной Камчатки до реки Ича могут ввести уже к следующей лососевой путине - об этом говорилось на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

В 2018 г. в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были включены ограничения по применению ставных сетей для добычи тихоокеанских лососей в Камчатском крае. Но на Западно-Камчатскую подзону запрет не распространяется.

Теперь предлагается полностью закрыть промысел ставными сетями по Западной Камчатке за исключением акватории к северу от реки Ича – эта тема обсуждалась на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 22 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы принципиально поддерживаем, что на Западной Камчатке, на морских рыболовных участках, можно отказаться от использования сетей», – заявила руководитель Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нина Шпигальская. Она отметила, что специалистам нужно время для подготовки обоснования.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын напомнил, что проблема запрета ставных сетей по западному побережью обсуждается с 2015 г. Ранее большая часть рыбопромышленников по Западно-Камчатской подзоне возражала против такого решения. Однако на недавнем собрании 8 из 9 основных пользователей проголосовали за запрет, рассказал руководитель объединения.

Понятно, что при этом рыбаки поступаются экономическими интересами, однако речь идет о сохранении ресурса, объяснил Владимир Галицын.

Вопрос об изменении правил рыболовства планируется рассмотреть на ученом совете, затем он может быть включен в повестку уже следующего заседания ДВНПС, чтоб изменения вступили в силу к путине 2021 г.

При этом уже на нынешнем заседании научно-промысловый совет поддержал изменения, которые должны исключить попытки использования на морских участках Камчатки одновременно ставных сетей (там, где это разрешено) и ставных неводов.

Также предполагается запретить применять на реках края ставные невода и другие виды ставных (стационарно устанавливаемых) ловушек.

Все перечисленные меры предусмотрены для промышленного рыболовства.

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