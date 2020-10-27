27 октября 2020 года

В ЦСМС смена руководства

Артем Вилкин ушел с должности начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Временно исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Максим Третьяков.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) покинул Артем Вилкин. Приказом Росрыболовства от 19 октября 2020 г. он освобожден от должности начальника учреждения по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности руководителя ЦСМС назначен Максим Третьяков, который до этого занимал должность первого замначальника центра. «Мы продолжим начатый курс по цифровизации рыболовства и реализацию текущих проектов по развитию технологичности Центра системы мониторинга рыболовства и связи», – заявил он корреспонденту Fishnews.

Максим Третьяков родился 1 апреля 1986 г. Окончил Уральский государственный педагогический университет в 2008 г. и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 2015 г.

В январе 2016 г. - феврале 2017 г. - начальник общего отдела, начальник управления административного обеспечения ЦСМС. С февраля 2017 г. работал помощником начальника ЦСМС, а с июля 2018 г. – первым заместителем начальника.

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