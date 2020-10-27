27 октября 2020 года

Командорский кальмар порадовал рыбаков

На Дальнем Востоке с января по сентябрь поймано 119,5 тыс. тонн кальмаров, это почти на 60% выше уровня прошлого года (75,2 тыс. тонн). Рост произошел по основным промысловым видам – командорскому и тихоокеанскому кальмарам.

Преобладающая доля добычи приходится на командорского кальмара – 109,5 тыс. тонн (+66%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным федерального агентства, за весь прошлый год суммарно освоено 99 тыс. тонн кальмаров, в том числе 81 тыс. тонн командорского.

Как рассказали в Тихоокеанском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), 2020 г. – урожайный для командорского кальмара. Этот вид живет максимум два года, высокая выживаемость весенней группировки поколения 2018 г. привела к его высокой численности, отметили ученые.

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