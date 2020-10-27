27 октября 2020 года

Регионам спишут долги за поддержку инвестпроектов

Регионы, которые вкладывают средства в инфраструктуру для новых инвестиционных проектов, получат право на списание долгов по бюджетным кредитам. Это может быть и создание объектов в рыбной отрасли.

По закону, правительство может списать задолженность региона по бюджетным кредитам в объеме фактического поступления в федеральный бюджет налоговых поступлений от реализации новых инвестпроектов. Высвободившиеся таким образом средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры, необходимой инвесторам.

«Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Речь идет о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Кабмин утвердил правила списания задолженности, список налогов и сборов, на которые распространяется механизм, а также правила определения новых инвестиционных проектов для этих целей.

Инвестопроекты, в частности, могут реализовываться в сферах сельского хозяйства, логистики, обрабатывающих производств, сообщает корреспондент Fishnews. Среди поступлений, которые могут пойти в зачет для определения суммы списания, – сбор за пользование водными биоресурсами.

Механизм распространяется на создание и использование новых объектов или реконструкцию существующих мощностей, которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 г.

Одно из условий – инвестпроект должен реализовываться созданным для этих целей отдельным юридическим лицом.

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