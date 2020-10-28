28 октября 2020 года

Вылов пелагических видов рыб вдвое превысил прошлогодний

На 25 сентября отечественные пользователи освоили в общей сложности 264,9 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Это на 133 тыс. тонн выше уровня 2019 г., отмечают в Росрыболовстве.

В исключительной экономической зоне России вылов составил 249,8 тыс. тонн (+119,9 тыс. тонн), в открытом море добыто 2,8 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии – 12,4 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

По данным ведомства, основную долю уловов составляет сардина-иваси – 237,8 тыс. тонн (+119,4 тыс. тонн), скумбрии поймали 26,8 тыс. тонн (+15,2 тыс. тонн). Сайры освоено немногим более 312 тонн.

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