29 октября 2020 года

К черной икре перекрыли интернет-доступ

Прокуратура Центрального района Волгограда выявила сайт, где к продаже предлагалась икра белуги неизвестного происхождения. Ресурс заблокировали по решению суда.

Сведения о том, что икра приобретена или изготовлена законным способом, на сайте отсутствовали, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

«При этом белуга включена в Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, имеет первую категорию статуса редкости объектов животного мира – находящиеся под угрозой исчезновения», – напомнили в надзорном ведомстве. За незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу «краснокнижных» предусмотрена уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ.

Прокуратура Центрального района Волгограда подала административный иск о запрете размещенной на сайте информации. Суд удовлетворил это требование, в настоящее время доступ на интернет-ресурс заблокирован Роскомнадзором.

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