29 октября 2020 года

Рыбоводы позитивно оценили путину в бассейне Амура

Рыбоводные заводы Амурского филиала Главрыбвода в этом году заложили на инкубацию более 77 млн икринок кеты и перевыполнили план. Нынешний сезон стал одним из самых успешных, отмечают в учреждении.

Амурский филиал Главрыбвода подвел итоги закладки на инкубацию икры кеты. План выполнен на 128%, заложено 77,1 млн экземпляров. По Хабаровскому краю ситуация следующая: на Анюйском заводе заложено 28,2 млн штук, на Гурском – 9,1 млн штук, на Удинском – 14,3 млн экземпляров. В Еврейской автономной области специалисты Биджанского завода заложили в инкубаторы 13,7 млн икринок, на Тепловского – 11,8 млн штук.

В целом нынешняя путина стала одной из самых успешных за последние четыре года. В последний раз аналогичный объем икры был собран в 2016 г., тогда на инкубацию заложили 81,6 млн штук икры, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Подходы производителей кеты к садкам рыбоводных заводов в 2020 г. оцениваются как стабильно хорошие. Особенно массовые подходы наблюдались на базовой реке Удинского РЗ – Нижняя Уда, бассейн реки Амгунь. На Удинском заводе собранно 52% икры от общего сбора филиала. Это позволило загрузить произведенные мощности Удинского РЗ на 119% и обеспечить закладку оплодотворенной икрой в объемах, предусмотренных программой работ на 2020 – 2021 гг., на Тепловском и Биджанском заводах.

В филиале считают, что обеспечить закладку помогла рыбоохрана и меры по регулированию промысла лососей в бассейне Амура. Территориальное управление Росрыболовства обеспечило присутствие на Анюйском, Гурском и Удинском заводах государственных рыбинспекторов. Впервые в этом году в рыбоохранных мероприятиях участвовал беспилотный летательный аппарат, для обнаружения браконьеров проводились облеты базовых рек.

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