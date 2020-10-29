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На нижнем Дону стартовала экспедиция Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Фото пресс-службы АзНИИРХ

АзНИИРХ продолжит изучение рыбной молоди Дона

На Нижнем Дону стартовала экспедиция Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Ученые намерены оценить эффективность естественного воспроизводства леща, судака, тарани, осетровых и других видов рыб, имеющих промысловое значение.

Группа сотрудников Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) на катере «Тайфун» 27 октября вышла в экспедицию по Дону. На участке от плотины Цимлянского гидроузла до устья ученые проведут исследования, чтобы оценить эффективность размножения промысловых проходных и полупроходных рыб в бассейне Нижнего Дона, установить закономерности ската, распределения и выживаемости молоди.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, исследования охватят леща, судака, рыбца, сельдь, тарань, карася, осетровых и другие виды рыб. Участники рейса соберут данные о состоянии кормовой базы и водной среды. Планируется взятие проб фито- и зоопланктона, зообентоса, воды и грунта для химического анализа, а также измерение гидрологических показателей — глубины, скорости течения, температуры воды.

Для сбора материала ученые используют бим-трал, мальковую волокушу и ихтиопланктонную конусную сеть, уловы тщательно разбираются по видам. Часть исследований научные сотрудники выполнят непосредственно в полевых условиях, а остальной материал доставят в лаборатории для обработки и анализа. Результаты экспедиции будут использованы для оценки запасов рыб, имеющих промысловое значение, и разработки материалов, обосновывающих рекомендованный объем вылова.

Это не первая экспедиция специалистов АзНИИРХ по изучению масштабов воспроизводства, распределения и выживаемости молоди промысловых проходных и полупроходных рыб на нижнем Дону в этом году. Предыдущий научный рейс - на судне КС-104-02 «Генерал Ермолов» - завершился 10 сентября.

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Fishnews

  • На нижнем Дону стартовала экспедиция Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые вышли в рейс на катере «Тайфун». Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Исследования проведут на участке от плотины Цимлянского гидроузла до устья. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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