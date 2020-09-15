15 сентября 2020 года

Специалисты АзНИИРХ обследовали Нижний Дон

Завершилась двухнедельная экспедиция ученых Азово-Черноморского филиала ВНИРО по реке Дон — от плотины Цимлянского гидроузла до устья. По материалам рейса подготовят оценку естественного воспроизводства проходных и полупроходных рыб.

Участники экспедиции на судне «Генерал Ермолов» проводили обловы рыбы бим-тралом в русле реки, в прибрежном мелководье работали мальковой волокушей.

«Уловы пятнадцатиметровой волокуши составляли от 0,5 до 8 кг на промысловое усилие. Уловы бим-трала за траление на 4-7-метровой глубине достигали до 2 кг рыбы. Река Дон характеризуется значительным ихтиологическим разнообразием. В этом рейсе нами были отмечены лещ, судак, тарань, осетр, карась серебряный, красноперка, язь, подуст, густера, щука, ерш-носарь, сазан, амурский чебачок, пескарь, щиповка, голавль, елец, несколько видов бычков. В дельте отмечалась сельдь, попадался пиленгас», — рассказал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Николай Жердев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, в уловах количественно преобладала уклея. Сеголетки промысловых видов — тарани, леща, серебряного карася — наблюдались почти в каждой пробе. Численность молоди судака и рыбца была невелика.

Участники экспедиции взяли пробы воды и грунта для анализа химического состава на загрязнение хлорорганическими соединениями, нефтепродуктами, поверхностно-активными веществами, на содержание биогенных веществ, растворенного кислорода. Предметом исследования были также фито-, зоопланктон и бентос реки для изучения кормовой базы водных биоресурсов. Кроме того, ученые измеряли гидрологические показатели — глубину, скорость течения водного потока, температуру воды.

Образцы и материалы доставлены в лаборатории филиала.

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