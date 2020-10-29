29 октября 2020 года

Лососевые заводы Сахалинской области обеспечивают участками

В Сахалинской области формируют участки для лососевых рыбоводных заводов. Законодательство позволяет действующим предприятиям получить РВУ без торгов – теперь предприниматели островного региона используют эти возможности на практике.

Профильная комиссия в Сахалинской области в рамках изменений законодательства впервые приняла решение об определении границ шести рыбоводных участков. Это РВУ на реках Савушкина в Северо-Курильском районе, Ольхтоватка в Анивском районе, Тихая в Макаровском, Ай и Мануй в Долинском, озере Большое Куйбышевское на Итурупе. Теперь региональное агентство по рыболовству выпустит правовой акт о создании участков, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили в областном ведомстве, это участки для лососевых рыбоводных заводов. В 2018 г. при активном участии Сахалинской области вышел федеральный закон, позволяющий предприятиям, которые за счет собственных средств занимались искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (а к ним относятся и тихоокеанские лососи), без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком для товарной аквакультуры. Таким образом, предпринимателям не требуется участвовать ни в конкурсах, ни в аукционах.

Процедура, по которой в этом случае юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может получить РВУ, установлена приказом Минсельхоза РФ от 15 июля 2019 г. № 408.

Заключать договоры на рыбоводный участок будет Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства. Срок – на оставшееся время действия договоров на искусственное воспроизводство.

В агентстве по рыболовству Сахалинской области отметили, что работа по формированию рыбоводных участков для ЛРЗ продолжается. На долю островного региона приходится основное в стране количество заводов по воспроизводству тихоокеанских лососей.

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