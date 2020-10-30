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Уловы красного краба-стригуна (японикуса)

На глубоководных крабов заявилась одна компания

Торги по продаже долей квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях вновь признали несостоявшимися. Однако на этот раз на четыре лота все-таки подала заявки одна компания.

Росрыболовство опубликовало протокол рассмотрения заявок, поданных на участие в электронном аукционе по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. Напомним, что торги были запланированы на 30 октября, прием заявок завершился 29 октября.

Предлагалось шесть пакетов долей квот. В набор входило по две доли квоты вылова краба-стригуна красного в Японском море и краба-стригуна ангулятуса в Охотском - 16,666% каждая.

До этого Росрыболовство трижды пыталось продать доли квот вылова глубоководных крабов-стригуна ангулятуса и красного с возложением на победителей обязательства по строительству в России промыслового судна. Однако заявок на аукционы не поступало и они признавались несостоявшимися, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам новой процедуры два лота вновь остались не востребованы. Но по четырем наборам заявки подало ЗАО «Тефида» (зарегистрировано в Приморском крае). По правилам, торги по этим лотам также считаются несостоявшимися, однако договоры заключаются с единственным участником аукциона по начальной цене. Она составляла более 290 млн рублей за лот. Осваивать объемы компания сможет с 2021 г.

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