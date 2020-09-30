30 сентября 2020 года

На краба ищут желающих

Росрыболовство планирует провести аукцион по продаже долей квот глубоководных крабов в инвестцелях 30 октября. Начальная цена сократилась в 2,1 раза.

Власти попытаются в четвертый раз реализовать доли квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях. Извещение о торгах опубликовано на сайте Российского аукционного дома - электронной площадки, которая выбрана для организации продажи.

На торги вновь выставлено шесть пакетов долей квот. В каждый набор входят по две доли квоты вылова краба-стригуна ангулятуса в Японском море и краба-стригуна ангулятуса в Охотском - 16,666% каждая.

Прием заявок на участие открылся 29 сентября и завершится 29 октября. Сами торги запланированы на 30 октября. Согласно законодательству, если аукцион состоится до 1 ноября, то осваивать полученные объемы победитель сможет с 2021 г., если после этой даты - то с 2022 г.

Начальная цена лота теперь составляет 290,6 млн рублей. Правительство до этого приняло постановление о снижении показателя, который используется для расчета стартовой стоимости.

В Росрыболовстве рассчитывают, что торги состоятся и осваивать квоты в инвестиционных целях пользователи будут с 2021 г. Об этом заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

«Мы не ожидаем серьезных поступлений в федеральный бюджет, поскольку глубоководные крабы не такие высокорентабельные, как остальные виды крабов. До конца этого года рассчитываем этот аукцион разыграть и заключить договоры с компаниями, чтобы они с 2021 года могли приступить к добыче этого ресурса», - цитирует главу Росрыболовства пресс-служба ведомства.

До этого заявок на аукционы по глубоководным крабам не поступало и торги признавали несостоявшимися. Как заявляли промышленники, покупать ресурс по такой цене и с обязательством по строительству судна нецелесообразно.

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