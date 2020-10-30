30 октября 2020 года

Рыбаки-любители Магаданской области смогут ловить больше горбуши

Правительство Магаданской области предложило расширить возможности любительского лова лосося в регионе: для добычи планируется разрешить три хвоста горбуши вместо двух.

Напомним, что в 2019 г. в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были внесены изменения, позволяющие рыбакам-любителям в Магаданской области бесплатно, без путевок, ловить по две горбуши в сутки. При этом можно использовать только удебные орудия лова. Места для бесплатной горбушовой рыбалки указаны в приложении к правилам.

Теперь власти региона предложили разрешить добычу уже трех хвостов и расширить перечень мест свободной рыбалки.

«Наше предложение поддержано отраслевой наукой и Охотским теруправлением Росрыболовства», – заявил Fishnews руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

Инициативы Магаданской области также уже рассмотрел и одобрил Дальневосточный научно-промысловые совет, отметили в департаменте. Теперь поправки должны быть внесены в правила рыболовства.

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