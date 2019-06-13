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Лососевая рыбалка в Магаданской области. Фото пресс-службы правительства региона

Рыболовы Колымы получили свои «два хвоста»

Теперь в Магаданской области каждый сможет бесплатно ловить по две горбуши на удочку или спиннинг. Места для лососевой рыбалки определены для всех муниципальных образований региона, расположенных на побережье Охотского моря.

Горбушовые суточные нормы для Магаданской области, как и для Сахалинской, предусмотрены в новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна. Обновленные правила вступят в силу с 17 июня.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Магаданской области, ранее тихоокеанских лососей, в том числе горбушу, местные любители могли ловить только на специальных участках по путевкам. По словам руководителя регионального департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина, в ходе подготовки новой редакции правил включить горбушу в перечень видов для свободной добычи предложил губернатор Сергей Носов.

Места для бесплатной горбушовой рыбалки указаны в приложении № 5 к правилам рыболовства для Дальнего Востока (утверждены приказом Минсельхоза России от 23 мая 2019 г. № 267). Кроме того, в «красную» путину в области, по предварительным данным, будут работать 17 лицензионных участков. Любительская рыбалка на них стартует 29 июня.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокмагаданская областьправительство
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