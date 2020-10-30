30 октября 2020 года

Омулевых браконьеров помогает ловить новая техника

У байкальского омуля продолжается нерест, для защиты эндемика рыбоохране поступили новые катера, вездеходы, мобильные вагоны и автомобили с жилыми комплексами и другая техника. В ходе рейдов с 1 августа по 26 октября выявлено 189 нарушений.

«Изъято 8 моторных лодок, 4 лодочных мотора, 32 резиновых лодки, 8686 м сетей и 1107,75 кг рыбы. Общая сумма штрафов составила 312,538 тыс. рублей», - рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

Нерестового омуля охраняют Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства при участии регионального управления МВД, транспортной полиции, Росгвардии и других контролирующих органов.

Напомним, на приобретение техники для охраны омуля Бурятии в этом году из федерального бюджета выделены дополнительно 220 млн рублей.

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