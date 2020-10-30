30 октября 2020 года

Новые квоты судака в Цимлянском водохранилище выставили на торги

Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион еще 7 долей квот для промысла судака в Цимлянском водохранилище. На этот раз лимиты предусмотрены в той акватории, которая административно относится к Ростовской области.

Согласно аукционной документации, предлагаются доли квот в размере от 0,367% до 15,745% со стартовой ценой от 8,6 тыс. до 369 тыс. рублей. Заявки принимаются до 30 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги предполагается провести 14 декабря в Ростове-на-Дону. Квоты закрепят за победителями на 15 лет.

Напомним, ранее на аукцион выставили 31 долю квот на промышленный лов судака в Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области.

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