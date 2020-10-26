26 октября 2020 года

Квоты судака в Цимлянском водохранилище пустят с молотка

На аукцион выставили доли квот на вылов судака в Цимлянском водохранилище в границах Волгоградской области. Заявки принимаются до 20 ноября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, всего предложен к продаже 31 лот. Это доли в размере от 0,096% до 4,893% со стартовой стоимостью соответственно от 4 тыс. до 221 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 1 декабря в Ростове-на-Дону. Лимиты будут закреплены на 15 лет.

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