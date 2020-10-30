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Специалисты провели исследования водных биоресурсов в притоках Терека. Фото пресс-службы КаспНИРХ

КаспНИРХ завершил экспедицию по рекам Северного Кавказа

Специалисты ВНИРО провели исследования водных биоресурсов в притоках Терека. Маршрут комплексной экспедиции по регионам Северного Кавказа составил около 2,1 тыс. км.

Работы выполнили сотрудники Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ). Исследования охватили реки Аксай, Аргун и Сунжа на территории Чечни; Назранка, Сунжа, Сурхахи, Конч, Анчалук – в Ингушетии; Терек у села Чми, Армхи, Камбилеевка, Фиагдон, Хаталдон, Суадагдон, Цраудон, Большой Дур-Дур, Большой Касалкун, Аргудан – в Северной Осетии; Жемтала, Черек Хуламский, Карасу, Хеу, Курунгусу, Экенцеко, Чатысу, Сары-Жарласу, Шалушка, Кенже, Баксан, Терскол, Тырныауз, Чатбаши, Кумыксу – в Кабардино-Балкарии.

Участники экспедиции выяснили, что русла Жемталы, Кенже и Аргудана полностью пересохли, это сезонное явление для многих малых рек бассейна Терека. На некоторых реках уже начался период зимней межени и расход воды значительно снизился.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, ученые взяли пробы фито-, зоопланктона и бентоса, собрали ихтиологический материал. Особое внимание уделили данным по обитанию в водотоках региона пресноводной туводной формы кумжи (форели). Довольно высокие концентрации нагуливающейся форели были обнаружены в ручье Карасу-Балкарский – левом притоке реки Черек. Образцы этой рыбы доставили в лаборатории для генетического анализа.

По оценке филиала, наиболее полная информация о современном состоянии биоты рек представлена по Кабардино-Балкарии, в меньшей степени - по Северной Осетии. В целом изученность притоков Терека на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, Чечне и Ингушетии, остается слабой. Ученые намерены продолжить исследования в этом регионе.

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Fishnews

  • Специалисты провели исследования водных биоресурсов в притоках Терека. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Особое внимание уделили пресноводной туводной форме кумжи (форели). Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Специалисты провели исследования водных биоресурсов в притоках Терека. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Ученые собрали ихтиологический материал. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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