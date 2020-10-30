30 октября 2020 года

Владимир Путин пообещал позаботиться об арктической природе

При разработке нефтяных и газовых месторождений в Арктике будет сделано все для соблюдения необходимых экологических стандартов, заявил президент Владимир Путин.

Вопросы о добыче нефти и газа в Арктике задали главе государства на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Работа в Арктическом регионе должна быть обеспечена с точки зрения соблюдения норм безопасности абсолютно. Там очень хрупкая экология, очень хрупкая природа. Мы должны сделать и сделаем все, чтобы обеспечить соблюдение необходимых экологических стандартов, – заявил Владимир Путин. – Но объемы нашего производства будут всегда сопоставляться с потребностями мирового рынка».

Говоря о вредных выбросах, он отметил, что арктические проекты реализуются на основе самых современных технологий. «Возьмите, допустим, «Ямал СПГ» или «Арктик СПГ 2», которые реализует компания «Новатэк» со своими французскими и китайскими партнерами. Ничего подобного там, никаких выбросов нет, – заверил президент. – Я там был и видел. Целый город построен в Арктике, это правда. Но это очень современные предприятия, отвечающие всем требования соблюдения экологических норм, всем абсолютно. Я здесь, честно говоря, вообще никаких рисков не вижу».

Нефтяные компании только делают в Арктике первые шаги и тоже на основе самых современных технологий, обратил внимание глава государства.

Владимир Путин добавил, что в макрорегионе активно используется солнечная энергия. «Для меня было странным, что солнечные батареи работают даже на обогрев некоторых инфраструктурных наших объектов в Арктической зоне для, скажем, обогрева трубопроводных систем и так далее. И солнца хватает даже в Арктике для решения этой задачи, – рассказал президент. – И не нужно дымить в небо и загружать дополнительно экологию тоннами выбросов».

По его словам, трубопроводные системы обогреваются с помощью солнечных батарей при добыче и газа, и нефти. «Мы это все имеем в виду и работаем по всем этим направлениям», – резюмировал глава государства.

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