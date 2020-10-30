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Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном бассейне на 2021 г. составит более 76 тыс. тонн

Сколько краба сможет поймать Дальний Восток

Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном бассейне на 2021 г. составит более 76 тыс. тонн. Каким образом меняются разрешенные объемы по основным промысловым объектам – в обзоре Fishnews.

Берингово море

Общий допустимый улов синего краба в Западно-Беринговоморской зоне остался по сравнению с 2020 г. без изменений – 4637 тонн. Сохранился на том же уровне и разрешенный для добычи объем стригуна опилио в этом промысловом районе – 1668 тонн. В Карагинской подзоне можно добыть 431 тонну – ОДУ снизился по сравнению с показателем нынешнего года на 108 тонн.

На несколько тонн сократился допустимый улов краба-стригуна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне – с 249 тонн в этом году до 246 в следующем. В Карагинской подзоне ОДУ бэрди на 2021 г. составит 170 тонн (в нынешнем году – 184 тонны), в Петропавловско-Командорской – 460 тонн (в 2020 г. – 638 тонн).

Зоны Курильских островов

Уступает показателю нынешнего года ОДУ равношипого краба в Северо-Курильской зоне – 697 тонн на 2021 г. против 890 тонн на 2020 г. Несколько больше можно будет добыть равношипого краба в Южно-Курильской зоне – 72 тонны в следующем году против 50 тонн в нынешнем.

Допустимый улов колючего краба на Южных Курилах составляет, как и в этом году, 260 тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Охотское море

Традиционно большие объемы среди крабов у стригуна опилио Северо-Охотоморской подзоны. Однако на следующий год ОДУ несколько уступает показателю 2020 г. – 20400 тонн против 21 тыс. тонн. Не изменился разрешенный для добычи объем опилио в Восточно-Сахалинской подзоне – это 2272 тонны. Допустимый улов опилио в Западно-Камчатской подзоне – 200 тонн, как и в этом году.

На уровне нынешнего года остался ОДУ камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне – 11883 тонны. Без изменений и допустимый улов в Камчатско-Курильской подзоне – 3522 тонны. В Северо-Охотоморской подзоне по-прежнему можно добыть 767 тонн этого объекта.

Выросла общая квота равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне: с 1773 тонн в нынешнем году до 1802 тонн в предстоящем. В Западно-Камчатской подзоне небольшое сокращение по этому объекту: с 325 тонн в 2020 г. до 304 тонн в 2021 г.

Без изменений остался допустимый улов колючего краба в Восточно-Сахалинской подзоне – 350 тонн. В центральной части Охотского моря для вылова по-прежнему доступно 198 тонн.

Снизился разрешенный для добычи объем синего краба на Западной Камчатке: 2916 тонн в 2021 г. против 3316 тонн в этом году. В Северо-Охотоморской подзоне – небольшой рост: с 603 тонн до 655 тонн.

Сократился ОДУ краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской подзоне – с 2458 тонн до 1876 тонн. Снижение по этому объекту и в Восточно-Сахалинской подзоне – 5380 тонн против 6100 тонн. В центральной части Охотского моря можно взять 67 тонн ангулятуса против 89 тонн в прошлом году.

Допустимый улов синего краба на Восточном Сахалине уступает показателю 2020 г.: 130 тонн на предстоящий год против 154 тонн на этот.

ОДУ волосатого четырехугольного краба Камчатско-Курильской подзоны на новый год составляет 48 тонн, в 2020 г. к освоению было разрешено 50 тонн.

Японское море

Безопасные объемы вылова камчатского краба в подзоне Приморье, по мнению специалистов, составляют 133 тонны – ОДУ по сравнению с 2020 г. не изменился.

Допустимый улов синего краба в подзоне Приморье снизился с 571 тонны в 2020 г. до 479 тонн в 2021 г.

Волосатого четырехугольного краба в подзоне Приморье разрешено добыть 369 тонн – такая же величина, как и в нынешнем году. В Западно-Сахалинской подзоне показатель тоже не изменился: рыбаки смогут взять 80 тонн.

Меньше стал допустимый улов колючего краба в подзоне Приморье – 172 тонны против 347 тонн на текущий год.

Сохранился на прежнем уровне ОДУ краба-стригуна опилио в подзоне Приморье – 5710 тонн. В Западно-Сахалинской подзоне к вылову предложено 500 тонн – также без изменений.

По глубоководному крабу-стригуну красному, который, как и ангулятус, недавно выставлялся на торги, допустимый улов в подзоне Приморье сократился: 6810 тонн в предстоящем году против 8300 тонн в нынешнем. В Западно-Сахалинской подзоне ОДУ остался на уровне 300 тонн.

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