02 ноября 2020 года

Рыбному экспорту предписали усиленный контроль

Основной риск попадания коронавируса на упакованную рыбопродукцию связан с ее перегрузкой на берег, считают в Росрыболовстве. Экспортерам рекомендовано усилить контроль за операциями в портах и на складах.

В Росрыболовстве прошло очередное заседание штаба по предупреждению распространения короновирусной инфекции. Его участники обсудили вопросы, связанные с отгрузкой российской рыбопродукции на экспорт и, прежде всего, требованиями, которые выставляет Китай.

По новым таможенным правилам КНР, если на упаковке продукции обнаружат следы коронавируса, экспортные поставки как от компании-производителя, так и с доставившего рыбу судна остановят на неделю. Экипажи всех судов, прибывающих в порты КНР, проходят тестирование. Сотрудники таможенной службы также берут смывы с упаковки рыбопродукции для выявления следов COVID-19.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, главным риском является перегрузка продукции на берег, так как на судах промыслового флота случаи выявления коронавирусной инфекции в море крайне редки. В связи с этим теруправлениям Росрыболовства поручено информировать судовладельцев, операторов и владельцев холодильных мощностей о необходимости усилить контроль за состоянием здоровья рабочих в портах и на складах и неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора.

Планируется также провести совещания с представителями Россельхознадзора о совершенствовании процедур, препятствующих попаданию инфекции на упаковку рыбопродукции. По словам заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, в случае выявления COVID-19 у членов экипажа «продукция, выпущенная на судне, будет подвергаться усиленному контролю, исследоваться в лабораториях, и только после этого будет приниматься решение о возможности ее реализации». Он подчеркнул, что меры предосторожности судовладельцы должны соблюдать не формально, а фактически.

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