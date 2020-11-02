02 ноября 2020 года

Рыбаки получили новый устав

Минсельхоз утвердил Устав службы на судах рыбопромыслового флота. Документ, который определяет права, обязанности и зоны ответственности всех членов экипажа, вступает в силу с 1 января 2021 г.

Устав службы на судах рыбопромыслового флот РФ утвержден приказом Минсельхоза от 27 июля 2020 г. № 421. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Устав определяет права и обязанности членов экипажа и порядок организации службы на судне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе прописаны требования к судовым специалистам и их квалификации, иерархия подчинения членов экипажа. Устанавливаются полномочия капитана и круг его обязанностей, включая обеспечение безопасности плавания судна, защиту морской среды, соблюдение законодательства, в том числе правил рыболовства.

Устав разграничивает зоны ответственности различных служб – общесудовой, радиотехнической, судомеханической, служб добычи и обработки водных биоресурсов, медико-санитарной, учебно-судовой, научно-технической и судовой вахтенной. Он также описывает комплекс мероприятий по обеспечению живучести судна, включая соблюдение всех требований безопасности мореплавания, наличие аварийно-спасательного и противопожарного оборудования, виды и сигналы судовых тревог, тренировки для отработки действий экипажа при возникновении аварийных или других чрезвычайных ситуаций.

Новый устав начнет действовать с 1 января 2021 г.

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