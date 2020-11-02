02 ноября 2020 года

Минсельхоз выпустил правила для работы с биологическими отходами

Вышли новые ветеринарные правила по обращению с биологическими отходами. Готовившийся долгое время документ вступит в силу с 1 января 2021 г.

Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов утверждены приказом Минсельхоза от 26 октября 2020 г. № 626.

К биологическим отходам отнесены трупы животных и птиц, ветеринарные конфискаты и другие отходы, которые непригодны в пищу людям и на корм животным. Правила распространяются в том числе на сферу аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Новые документ должен решить проблему отсутствия современных ветеринарных правил обращения с биологическими отходами, отмечалось при разработке приказа.

Сейчас действуют Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные в 1995 г.

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