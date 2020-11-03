03 ноября 2020 года

Точки нелегальной переработки трепанга накрыли в Приморье

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота свыше 46 тыс. особей живого и переработанного трепанга. В двух случаях «морской огурец» нашли в кустарных цехах.

На территории промышленной базы во Владивостоке правоохранители обнаружили три контейнера, переоборудованные под цех по переработке незаконного улова. Здесь нашли 20,4 тыс. особей вареного и порядка 4 тыс. особей живого трепанга.

В Находке иностранный гражданин в одной из комнат арендуемой им квартиры установил стеллажи для сушки трепанга, рассказали Fishnews в пресс-группе управления. Готовый продукт, расфасованный в крафтовые мешки, хранился на балконе. Всего в нелегальном цехе обнаружено более 15,7 тыс. предназначенных для дальнейшей реализации иглокожих.

Еще 10 мешков с незаконно добытым живым трепангом нашли в кузове машины жителя Славянки. Изъято более 6,25 тыс. особей «морского огурца». Признанный жизнеспособным трепанг вернулся в море.

Ни в одном случае документов, подтверждающих законность происхождения водных биоресурсов, пограничникам не предоставили. Проводятся разбирательства, по результатам будут приняты процессуальные решения.

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