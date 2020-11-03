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Путина на Волге идет по плану

Путина на Волге идет по плану

По оценкам специалистов КаспНИРХ, промысловая обстановка в дельте и авандельте Волги в начале осенней путины оказалась удовлетворительной. Ученые продолжат наблюдения за численностью судака, карася, сома и других видов рыб.

Осенний промышленный лов рыбы в прибрежной и речной зонах Южного рыбохозяйственного района стартовал с 11 сентября. Ежегодно в этот период Волжско-Каспийский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) проводит мониторинг интенсивности промысла полупроходных и речных рыб в акваториях дельты и авандельты Волги.

В октябре сотрудники филиала продолжили комплексные работы по изучению распределения, качественной и количественной структуры популяций рыб, интенсивности промысла. В некоторых местах ученые также занимались оценкой влияния любительского и спортивного рыболовства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, в первой декаде октября в районах промысла – на Главном, центральном и Белинском банках – увеличилась интенсивность миграции судака по сравнению с сентябрем. Это происходило за счет преобладания восточного и юго-восточного ветра (моряны) и некоторого понижения температуры воды.

В речной зоне в неводных уловах в районе Белинского банка преобладали судак, уловы которого максимально достигали 550 кг за одно притонение, и карась – до 900 кг. Жерех, лещ и сазан встречались в количестве по 10–20 кг. Общий вылов рыб колебался от 470 до 1240 кг за притонение. В уловах секретов в авандельте на Белинском банке доля судака составляла 50%, карася, сома и щуки – по 12%.

На Главном банке уловы в реке находились на уровне 240–400 кг за притонение, причем в них доминировал сом – 70%, единично отмечались лещ, карась, жерех и толстолобик. В прибрежной зоне Главного банка чаще всего попадались карась – 34,5%, судак – 24%, сом – 16,5% и красноперка – 13%.

Во вторую декаду октября ветер сменил направление на южное и неводные уловы снизились на обоих банках. Температура воды в среднем составляла 12,8 градуса.

В целом, по данным КаспНИРХ, промысловую обстановку в начале осенней путины 2020 г. можно оценить как удовлетворительную. Специалисты филиала продолжат мониторинговые наблюдения в дельте и авандельте по оценке численности проходных, полупроходных и речных видов рыб.

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