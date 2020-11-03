03 ноября 2020 года

Черноморские акватории предлагают под марикультуру

На аукцион выставили 5 рыбоводных участков в Черном море у побережья Краснодарского края. Заявки принимаются до 3 декабря.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 7,8 до 147 га предлагаются по стартовым ценам от 97 тыс. до 1,83 млн рублей.

Аукцион предполагается провести 10 декабря в Ростове-на-Дону. Акватории предоставят победителям на 25 лет.

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