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Судак, не достигший минимального промыслового размера. Фото пресс-службы Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства

Балтийскому судаку не дают подрасти

В Калининградской области все чаще задерживают рыболовов-любителей, добывающих судака размером меньше разрешенного. Рыбоохрана обращает внимание, что такие нарушения приводят к сокращению популяции.

Половой зрелости в водоемах Калининградской области судак достигает в возрасте 3-5 лет, при длине около 40 см, рассказали Fishnews в пресс-службе Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства. Плодовитость этой рыбы в зависимости от размеров самки колеблется от 100 тыс. до 1 млн икринок. По подсчетам ученых, из 100 тыс. личинок до половозрелого возраста доживут всего два экземпляра.

Рассчитывая минимальные промысловые размеры, специалисты исходят из принципа, что каждая особь должна отнереститься хотя бы один раз, иначе неизбежно сокращение популяции.

Напомним, согласно бассейновым правилам рыболовства, суточная норма судака для Калининградской области – 5 экземпляров. Его минимальный промысловый размер в регионе составляет:
40 см - при измерении от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника;
46 см - если мерить от вершины рыла (при закрытом рте) до конца самого длинного луча хвостового плавника.

«Рыбакам-любителям надо помнить, что нарушителями они становятся не только тогда, когда используют запретные орудия лова, но и когда не соблюдают минимальные размеры вылавливаемой рыбы, а также нарушают суточную норму добычи», – отметил руководитель ЗБТУ Александр Жуков. Он обратил внимание, что за такие нарушения предусмотрено административное наказание по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ и обязательное возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам.

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