05 ноября 2020 года

Россия подготовила методику по выявлению возбудителя COVID-19 на упаковке

Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды. Эта работа необходима в том числе чтобы обеспечить безопасность поставок в Китай.

Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, подведомственный Россельхознадзору, разработал и утвердил методику для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в образцах внешней среды. Отмечено, что методика соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

Для исследования на наличие возбудителя COVID-19 на внешних и внутренних поверхностях тары (упаковки) пищевой продукции, контейнерах и самой продукции, в том числе отправляемой на экспорт, специалисты подготовили методические рекомендации по отбору смывов.

«В разработанных рекомендациях рассчитано количество смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методические рекомендации позволят определить возможность отбора сборных проб», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, для исследований необходимо обращаться непосредственно в центр.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews