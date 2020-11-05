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В общей сложности изъято около 80 кг осетровых. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области

Перевозчики осетрины порадовали полицейских историями

В Астраханской области сотрудники Госавтоинспекции остановили три машины с «краснокнижной» рыбой – в общей сложности изъято около 80 кг. Один из водителей заявил, что купил севрюгу у неизвестных, другой – что нашел осетра на обочине.

Рейды проводились в Володарском, Лиманском и Икрянинском районах. На автодороге Цветное – Астрахань, в селе Яндыки и на трассе Р-215 (Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала) остановили три легковых автомобиля с осетровыми.

«Один из подозреваемых пояснил, что севрюгу ему предложили купить неустановленные лица во время рыбалки на берегу протоки Ямная. Еще один мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем, утверждал, что нашел русских осетров на обочине дороги», - рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Изъятое сдано на ответственное хранение. В отношении трех фигурантов возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных»).

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Fishnews

  • В общей сложности изъято около 80 кг осетровых. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
  • «Краснокнижную» рыбу сотрудники Госавтоинспекции нашли в остановленных автомобилях. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
  • Было задержано три машины с рыбой осетровых пород. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
  • Было задержано три машины с рыбой осетровых пород. Фото пресс-службы УМВД России по Астраханской области
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    НазадМетки: осетровыхуголовное дело
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