05 ноября 2020 года

Инвестквоты на Дальнем Востоке снова ждут желающих

Росрыболовство открыло прием заявлений на доли инвестиционных квот вылова трески, палтусов и макруруса под строительство среднетоннажного судна - объект инвестиций типа «Ф».

Федеральное агентство по рыболовству объявило 8-й этап заявочной кампании на инвестиционные квоты. Предприятиям предлагается построить судно под квоты добычи трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно постановлению правительства, это объект инвестиций типа «Ф» - среднетоннажное судно длиной не менее 50 м. На нем должно быть установлено морозильное оборудование общей производительностью не менее 25 тонн продукции в сутки.

Напомним, что сначала под строительство объекта инвестиций типа «Ф» предлагались объемы добычи трески в Чукотском море, однако общий допустимый улов этого объекта не устанавливается, поэтому решено было внести изменения.

Прием заявлений проводится по 3 февраля 2021 г. - в течение трех месяцев.

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