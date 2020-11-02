02 ноября 2020 года

По инвестиционным квотам вышли изменения

В правовых актах по инвестиционным квотам треску Чукотского моря заменили треской Чукотской зоны. Эти изменения позволят вновь открыть прием заявок на объемы под строительство объекта инвестиций типа «Ф».

Правительство постановлением от 28 октября 2020 г. № 1752 внесло изменения в правовые акты по инвестиционным квотам вылова, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь под строительство объекта инвестиций типа «Ф» (среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 м) предусматривается выделение квот добычи трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне.

Отбор заявок по этому объекту инвестиций будет проходить в особом режиме. Документы можно будет подать в течение трех месяцев со дня размещения Росрыболовством на своем сайте и сайте torgi.gov.ru информации о начале проведения отбора инвестиционных проектов. Такое объявление должно быть опубликовано не позже десяти дней со дня вступления постановления в силу, то есть не позднее 10 ноября.

Напомним, что сначала под строительство объекта инвестиций типа «Ф» предлагались объемы добычи трески в Чукотском море, однако общий допустимый улов этого объекта не устанавливается, поэтому решено было внести изменения.

Это позволит возобновить прием заявок на выделение инвестквот под строительство объекта инвестиций типа «Ф», заявили ранее в Росрыболовстве.

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