05 ноября 2020 года

Приморье активно участвует в добыче иваси

Компании Приморского края к началу ноября освоили почти 53 тыс. тонн сардины-иваси, отмечают в региональном агентстве по рыболовству. По данным ведомства, промысловая обстановка позволила нарастить добычу на 18 тыс. тонн к уровню прошлого года.

Сейчас в районе Южных Курил работают 19 судов Приморского края, из них две плавбазы – «Всеволод Сибирцев» и «Владивосток 2000», рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

По словам специалистов, готовая продукция из свежепойманной дикой рыбы поставляется на берег каждые две недели. Консервы из сардины можно приобрести в магазинах Приморья по доступной цене, подчеркнули в агентстве.

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