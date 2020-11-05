05 ноября 2020 года

Средиземному и Черному морям готовят стратегию

Под эгидой Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС, GFCM) прошла министерская встреча. Представители государств обсудили будущую стратегию по устойчивости промысла и аквакультуры для Средиземного и Черного морей.

Переговоры 3 ноября провели министры рыболовства стран – членов ГКРС, а также комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии, участники встречи подтвердили свои обязательства в соответствии с Софийской декларацией 2018 г. и мальтийской декларацией MedFish4Ever 2017 г. По словам Виргиниюса Синкявичюса, эти документы уже изменили управление промыслом, однако остаются актуальными такие проблемы, как перелов, браконьерство, изменение климата, загрязнение пластиком, экономические трудности и теперь - COVID-19. Чиновник предложил скоординировать усилия ради будущего рыбаков в Средиземном и Черном морях.

Еврокомиссар подчеркнул необходимость разработки стратегии обеспечения устойчивости рыболовства и аквакультуры. В частности, он указал на важность принятия большего числа планов по управлению промыслом, обеспечения надежной научной основы для выработки природоохранных мер и укрепления культуры соблюдения правил рыболовства, борьбы с ННН-промыслом. Также Виргиниюс Синкявичюс считает необходимым минимизировать негативное воздействие лова на морские экосистемы.

Государства договорились совместно работать над устойчивостью рыболовства и аквакультуры в Средиземном и Черном морях. ГКРС продолжит готовить стратегию на 2021-2025 гг. Документ планируется принять на следующем ежегодном совещании в июне 2021 г. в Афинах.

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