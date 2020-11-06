06 ноября 2020 года

Электронный промжурнал расширил список функций

ЦСМС обновил электронный промысловый журнал для флота. Новая версия создана с учетом предложений рыбаков для удобства использования в ежедневном режиме.

«Центр системы мониторинга рыболовства и связи улучшил функциональность ЭПЖ, учтя пожелания рыбаков и особенности рыболовных бассейнов. По сути, это единая версия программного комплекса с закладкой для трансграничного обмена, передачи данных о лове по коммерческим соглашениям вне исключительной экономической зоны РФ и другими возможностями», – отметил врио начальника ЦСМС Максим Третьяков.

Так, в новой версии появилась функция проверки соответствия объема водных биоресурсов, указанного в промысловых операциях и полученного в результате обратного пересчета по коэффициентам из выработанной рыбопродукции.

Новая настройка системы дает возможность выполнения всех расчетов с нужным количеством знаков после запятой в дробной части, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Также в ЭПЖ появились функции редактирования остатков бортовых запасов непосредственно перед отправкой ССД и корректировки количества списанного сырья при выпуске рыбопродукции.

В ЭПЖ стали доступны новые виды операций – учет уловов в местах доставки (выгрузки) и учет особенностей доли добычи (вылова) палтусов. При расчете освоения лимитов учитывается суммарный вылов по всем видам палтусов внутри группы. Таким образом, процент освоения считается суммарно по позиции, указанной в разрешении.

Кроме того, проверка действительности указанных в ССД кодов также теперь может осуществляться через ЭПЖ для справочников: ВБР, орудия добычи (вылова), зон промысла.

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