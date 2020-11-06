06 ноября 2020 года

Бизнес приглашают «засеять» морской огород в Приморье

Росрыболовство выставило на электронные торги участок для аквакультуры в Японском море, начальная стоимость лота – более 1 млн рублей. Заявки можно подавать по 7 декабря включительно.

РВУ расположен в подзоне Приморье, его площадь составляет 110,3 га, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, начальная стоимость участка – 1,062 млн рублей. Он предназначен как для пастбищного, так и для индустриального рыбоводства.

Торги планируют провести 14 декабря на площадке «РТС-тендер». Победителю предоставят акваторию на условиях обособленного водопользования на 25 лет.

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