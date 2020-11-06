06 ноября 2020 года

Сахалинским рыбакам предложили удобную подачу обращений

Предприятия Сахалинской области смогут подавать обращения в региональную комиссию по регулированию вылова анадромных видов рыб – на объемы добычи тихоокеанских лососей, зубатки и гольцов – в личном кабинете на сайте регионального агентства по рыболовству.

Чтобы попасть в личный кабинет, пользователю необходимо перейти по ссылке «Вход для заявителей» на сайте агентства по рыболовству Сахалинской области и авторизоваться.

Электронная подача обращений на установление объемов вылова организована, чтобы усовершенствовать процесс направления и рассмотрения обращений, сделать его более быстрым.

Через сайт можно подать обращения на объемы добычи анадромных видов рыб. Документы в электронном виде идут непосредственно ответственному исполнителю – это позволяет исключить риски задержек, отметили в агентстве. Также с помощью автоматизации процессов предполагается сократить количество отказов или возврата обращений на доработку, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявители при этом смогут оперативно отслеживать статус своего обращения, получать информацию о результатах рассмотрения. Также подача обращений через сайт позволит сократить количество личных визитов заявителей, что особенно важно в условиях пандемии.

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