06 ноября 2020 года

Промысловики Новгородской области хотят высказаться

Новгородской области необходимы площадки для обсуждения законодательных изменений в рыбном хозяйстве всеми заинтересованными сторонами, подчеркнул первый зампред профильного комитета Совфеда Сергей Митин.

Представитель Новгородской области в Совете Федерации Сергей Митин провел в регионе рабочую встречу с председателем правления некоммерческого партнерства «Новрыбпром» Натальей Емельяновой. Они обсудили механизм выдачи разрешений на вылов рыбы в озере Ильмень, а также требования по доставке уловов, сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.

По словам сенатора, на встрече отметили важность совместного обсуждения актуальных тем на региональном уровне законодателями, исполнительной властью и участниками рынка.

«Развитие рыбной отрасли – приоритетная задача, в том числе такое направление, как рыболовство во внутренних водных объектах. Существуют различные подходы рыбопромысловиков, ученых и регуляторов отрасли. Необходимо создавать площадки для обсуждения позиций и вопросов применения существующего законодательства на уровне региона. Все стороны заинтересованы в развитии отрасли в Новгородской области, поэтому необходимо разработать механизм учета различных мнений в рамках существующего правового поля», — подчеркнул парламентарий.

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